Украина Нацбанк определился с курсом доллара после Троицы

2021-06-19 15:00

 

НБУ установил официальный курс гривны к американскому доллару.

Национальный банк Украины на вторник, 22 июня, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27.19 грн/$.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора, пишут Подробности.

Курс доллара вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем и находится выше психологической отметки 27 грн\доллар.

Официальный курс евро 22 июня равняется 32.28 грн/€. Курс евро упал на 16 копеек и приближается к психологической отметке 32 грн\евро, чего не случалось уже давно. Это самый низкий курс евро в 2021 году.

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