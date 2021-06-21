Украина Дожди в Украине: подтоплены 240 домов, повреждены десятки км дорог

2021-06-21 13:02

Из-за непогоды в Украине подтоплены 240 домов в Черновицкой и Днепропетровской областях, сообщает ГСЧС.

На Буковине остаются подтопленными 29 жилых домов и 87 приусадебных участков в 15 населенных пунктах. В Днепропетровской области частично подтоплены 23 частных жилых дома и 102 домовладения.

Также отмечается, что накануне в результате непогоды были частично повреждены дороги местного значения общей протяженностью около 30 км и дорожное покрытие 9 мостов в 29 населенных пунктах (проезд к населенным пунктам обеспечен). Жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

К ликвидации последствий непогоды от ГСЧС привлекалось 35 человек и 18 единиц техники (из них 7 мотопомп). Всего откачано около 1 160 м кв воды с 63 приусадебных участков и 51 жилого дома. Работы по откачке воды продолжаются.

В Днепропетровской области в течение суток 20 июня подразделениями ГСЧС откачано 56 288 м кв воды (с начала работ - 605 тыс. 218 м кв воды). Работы по откачке воды продолжаются, от ведомства привлечено 21 человек и 21 ед. техники (из них 14 мотопомп).