ВОЙНА В Украине Более 500 спортивных объектов в Украине повреждены из-за агрессии рф - Гутцайт

2024-07-09 22:21

Более 500 спортивных объектов в Украине были разрушены или повреждены в результате российского вторжения, некоторые из них остались на оккупированных территориях.

Из-за российского вторжения более 500 спортивных объектов были потеряны или частично повреждены, а некоторые остались на оккупированных территориях. Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт во время брифинга.

"Более 500 спортивных объектов мы потеряли, частично или полностью. Много спортивных объектов осталось на оккупированных территориях", - говорит Гутцайт.

По его словам, тренировки украинских спортсменов в условиях войны очень сложное и последние полгода они тренировались за рубежом.

Напомним

За два года с начала полномасштабного вторжения россии Украина уже восстановила 513 медучреждений, которые разрушили войска оккупантов.