ВОЙНА В Украине Киевская области: в результате утренней атаки повреждены 18 домов - ОВА

2023-01-14 13:00

 

Из-за утренней атаки врага в Киевской области повреждены 18 частных домов. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в субботу, 14 января, в Telegram.

Цитата

"В Киевской области продолжается воздушная тревога. Враг атакует столицу и область. В результате утренней атаки повреждены 18 частных домов. Изувечены крыши и окна", - сообщил Кулеба.

Детали

Экстренные службы работают на месте. Предварительно, без пострадавших, указал глава ОВА.

"На объекте критической инфраструктуры пожар локализован", - отметил Кулеба.

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве.

Также Тимошенко сообщил, что во время утренней атаки врага в селе Копылов Киевской области были попадания в жилую застройку.

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