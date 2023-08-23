ВОЙНА В Украине Мосты Крыма непоправимо повреждены, у рф осталась одна дорога, - британская разведка

2023-08-23 18:25

В начале августа понтонные мосты через "Чонгар" и "Геническ" получили повреждения. В Минобороны Британии указали на возможный путь для логистики россиян.

Оккупанты после мощных ударов по понтонным мостам на пунктах пропуска "Чонгар" и "Геническ", вынуждены полагаться лишь на один "длинный" маршрут в вопросе своей логистики во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Минобороны Британии в своем Twitter. Там констатируют, что сейчас враг продолжает наводить понтонные переправы на границе юга Украины с оккупированным Крымом.

После мощных ударов, которые реализовали ВСУ по выше указанным мостам в середине августа, маловероятно, что эта инфраструктура выдержит существенную нагрузку тяжелой техникой и боеприпасами, которые РФ пытается передислоцировать.

"Там (в Крыму) образовались узкие места. Это означает, что российские силы частично полагаются на длинную дорогу через Армянск. Это добавляет дополнительных трудностей логистической сети России на юге", - говорится в сообщении.

Россия перед Днем флага Украины сильно занервничала в Крыму

Напомним, накануне Дня флага Украины (этот праздник украинцы чтят сегодня) на территории временно оккупированного Крыма было громко. Вечером в бухте Севастополя Минобороны РФ подняло истребители. Там сообщили, что над водами Черного моря зафиксировали БПЛА MQ-9 "Reaper" и TB2 "Bayraktar".

Из-за этого движение автотранспорта по Крымскому мосту уже традиционно закрыли. Со своей стороны местные "власти" заявили, что звуки взрывов связаны с плановыми тренировками в Казачьей бухте.