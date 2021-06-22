Спорт Букмекеры сделали прогноз на следующий бой Ломаченко

2021-06-22 18:00

 

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в ночь с 26 на 27 июня проведет бой с японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

Поединок пройдет в Лас-Вегасе.

По мнению букмекеров, именно украинец будет фаворитом предстоящего боя. На победу Ломаченко можно поставить с коэффициентом 1.05, а на успех его соперника - 8.50. Ничья считается крайне маловероятной - 26.00.

На победу Ломаченко нокаутом можно поставить с коэффициентом 1.95, по очкам - 1.90. Досрочная или по очкам победа Накатани - 17.00.

Напомним, в своем последнем поединке 18 октября прошлого года в Лас-Вегасе Ломаченко единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу (119-109, 117-111, 116-112).

Василий потерял свои пояса WBA Super, WBC Franchise и WBO. Лопес стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

В 2019-м году Накатани проиграл Лопесу единогласным решением судей.

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