Политика Меркель пригласила Зеленского в Берлин обсудить ситуацию на Донбассе

2021-06-22 21:00

Во вторник, 22 июня, в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидер ФРГ пригласила президента Украины в Берлин для обсуждения вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Разговор лидеров Украины и ФРГ состоялся в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, поэтому стороны отметили важность исторической ответственности за преступления нацизма на территории нашего государства и сохранение памяти о человеческих жертвах.

"Наш разговор происходит в особую дату. Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись", - отметил Зеленский.

Президент Украины еще раз пригласил Ангелу Меркель в Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Меркель в свою очередь пригласила президента Украины с визитом в Берлин, чтобы обсудить ряд вопросов двусв июлеторонних отношений Украины и Германии и процесс мирного урегулирования на Донбассе.