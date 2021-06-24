Коронавирус Грозы возвращаются: синоптики дали дождливый прогноз до конца недели

2021-06-24 20:00

 

До конца этой недели на часть территории Украины вернутся грозы, температура несколько снизится. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в ближайшие двое суток в западных, южных, днем 26 июня также и в северных областях кратковременные дожди, грозы, на западе местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с; температура ночью 15-22°, днем 30-36°, местами на юге страны, в субботу в западных областях 23-29°.

В воскресенье в большинстве областей пройдут дожди с грозами, ожидается понижение температуры на 2-5°.

Дополнение

В Киевской области завтра сухая и жаркая погода с температурой ночью 19-22°, днем 32-34°.

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