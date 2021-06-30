Спорт Тарас Степаненко прокомментировал победу сборной Украины над Швецией

2021-06-30 11:01

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал победу над Швецией (2:1) в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

"Мы очень готовились к этому матчу. Сборная Швеции подарила нам шанс участвовать в плей-офф Евро, и мы за это благодарны. Но выходя на поле, раз у нас был этот шанс, мы хотели выложиться на полную, чтобы страна нами гордилась, и мы это сделали.

Мы видим, что футбол непредсказуемый. Видим, как Швейцария прошла Францию. Поэтому все может быть. Наша задача - играть до конца, верить в нашу победу и идти вперед. А там уже как сложится судьба", - сказал украинец после поединка.