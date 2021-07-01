Экономика Китай стал мировым лидером по экспорту товаров для борьбы с пандемией - заработал уже $105 млрд

2021-07-01 12:01

Китай стал крупнейшим экспортером товаров, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом говорится в отчете Всемирной торговой организации (ВТО) о торговле в сфере медицины.

"Китай стал крупнейшим в 2020 году экспортером медицинских изделий, критически важных в борьбе с COVID-19. Он экспортировал продукцию на сумму 105 миллиардов долларов, что примерно в 2,8 раза превышает экспорт этой страны в 2019 году", - указано в документе.

По данным организации, в целом мировая торговля товарами, имеющими решающее значение в борьбе с пандемией, такими как маски для лица, аппараты искусственной вентиляции легких, стерилизаторы и ультразвуковые сканеры, выросла в прошлом году на 31%.

В докладе говорится, что в декабре 2020 года ежемесячный прирост в годовом исчислении экспорта в сфере торговли средствами для диагностики достиг 90%, а импорта - 126%.

"В 2020 году импорт и экспорт медицинских товаров составили 2,343 триллиона долларов, что на 16% больше по сравнению с предыдущим годом. В то же время общий объем мировой торговли товарами сократился на 7,6%", - отметили авторы отчета.

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