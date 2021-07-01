Спорт Судить будет Борщ: названы арбитры на битву Украина - Англия в 1/4 финала Евро-2020

2021-07-01 16:20

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил бригаду арбитров на матч 1/4 финала чемпионата Европы между сборными Украины и Англии.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Главным арбитром назначен Феликс Брых. Ассистировать будут судьи на линиях Марк Борщ и Штефан Лупп. Резервный арбитр - Карлос дель Серро Гранде (Испания). Арбитр системы VAR - Марко Фритц. VAR-ассистенты - Кристиан Дингерт, Кристиан Гиттельманн и Бастиан Данкерт.

Стоит отметить, что данная бригада арбитров обслуживала стартовый матч Украины на Евро-2020 с Нидерландами (2:3).

Матч Украина - Англия состоится 2 июля в Риме на стадионе "Олимпико". Начало встречи - в 22:00.

Украина и Англия сыграют в 8-й раз в истории. На данный момент большое преимущество на стороне англичан. Англия одержала четыре победы при одном поражении и двух ничьих. Разница мячей 9-3 в пользу британцев.