Коронавирус Стала известна причина смерти винничанина после вакцины Pfizer

2021-07-04 10:30

 

Судмедэкспертиза показала, что мужчина умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности на фоне ишемической болезни сердца.

Предварительная причина смерти мужчины из Винницкой области, который перед этим получил прививку вакциной Pfizer - острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА.

"По данным электронной амбулаторной карты пациента - хронические заболевания не зарегистрированы. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы - причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет. Сейчас ожидаем результаты морфо-гистологических исследований", - говорится в сообщении.

Для расследования этого происшествия и установления причин ее возникновения Департаментом здравоохранения и реабилитации принимаются все необходимые меры. Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации / туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой области.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области спустя четыре часа после вакцинации от коронавируса умер 47-летний местный житель.

Напомним, по данным СМИ, квартальный план вакцинации выполнен на 18%. В апреле-июне власти планировали сделать 13,96 миллионов прививок, но было сделано всего 2,49 млн.

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