Украина На Донбассе шесть раз нарушено перемирие, в рядах ВСУ есть потери и раненые

2021-07-05 09:03

За прошедшие сутки сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как сообщает штаб ООС, вблизи Водяного, на Приазовье, сепаратиств дважды применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие. У Авдеевки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Мирного противник обстреливал наши позиции из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Березового сепаратисты вели огонь из автоматических гранатометов. В направлении Тарамчука противник обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Кроме того, один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи, воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное. На вражеские обстрелы наши защитники открывали ответный огонь", - сказано в сообщении.

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