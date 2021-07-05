Украина В Украине подорожают бензин и дизтопливо

2021-07-05 19:20

В соответствии с расчетами НАК "Нафтогаз Украины" средняя стоимость 1 литра бензинов составляет 26,64 грн за литр, дизтоплива – 22,55 грн за литр.

Об этом сообщило Министерство экономики.

Таким образом, с учетом максимальной торговой наценки, которая согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизельное топливо, предельная стоимость бензина составляет 31,64 грн/л, дизтоплива – 29,55 грн/л.

В сравнении с ценами, установленными на конец июня, стоимость бензина повышена на 80 копеек, а дизельного топлива – на 32 копейки за литр.