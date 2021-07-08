Фото-видео видео В Дании построили замок из песка высотой с девятиэтажный дом и попали в Книгу рекордов Гиннесса

2021-07-08 15:21

Нынешним летом датчане побили немецкий рекорд 2019 года – в королевстве был возведен самый высокий в мире замок из песка - 21 метр . Вершину пирамиды венчает коронавирус, поскольку именно он сегодня диктует свои правила всему миру. Новое строение уже внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Как пишет Укринформ, песчаный замок высотой почти с девятиэтажку строили 30 лучших скульпторов королевства (предыдущий рекорд на 3,5 метра ниже). На его возведение понадобилось почти 5 тонн песка. К нему частично добавили глину, чтобы конструкция была крепче, и покрыли слоем специального клея, чтобы он сохранился как можно дольше.

«На самом замке вы можете наблюдать множество эпизодов и историй из нашей жизни. Нашлось там место и коронавирусу. Во фресках мы показываем, как с ним бороться», ‒ рассказал руководитель проекта Джон Андерсен.