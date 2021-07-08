Спорт Ошибка арбитра: Англия вышла в финал Евро-2020, однако не все так просто

2021-07-08 16:40

В среду, 7 июля, состоялся второй полуфинал Евро-2020, победу в котором одержала сборная Англии.

Матч проходил на стадионе Уэмбли. На поле англичане иглали с футболистами Дании. По завершению игры многие заявили о нечестной победе сборной Англии. Так, на 103-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Дании - он увидел фол со стороны Йоакима Меле при проходе Рахима Стерлинга в штрафной.При этом сам пенальти не был реализован. Удар от Харри Кейна потащил блистательно отыгравший матч Каспер Шмайхель, однако на добивание от капитана Англии уже не успел.

Именно этот гол и принес победу Англии, а также вывел ее в финал чемпионата, что произошло впервые в истории.

В Англии многие не обратили внимание на этот момент с пенальти. А вот в Дании об этом высказались очень многие. Так, главный тренер датской команды Каспер Юмланд заявил, что пенальти не было.

"Это пенальти, который не должен был стать пенальти. Это очень бесит меня сейчас. Мы очень расстроены", - высказася Юмланд после матча.

Также прокомментировал ситуацию и полузащитник Даниэль Васс. По его мнению, что основной причиной вылета команды с чемпионата стала ошибка арбитра в этом эпизоде.

"Для назначения пенальти в полуфинале нужно гораздо более явное нарушение. Там не было нарушения. Разочарованы тем, что проиграли полуфинал и что случилось это из-за огромной ошибки арбитра. Разочарование только больше, когда все решает судья", - отметил футболист.

Стоит отметить, что многие эксперты считают - арбитру нужно было посмотреть видеоповтор эпизода. Если бы это произошло, то пенальти бы не назначали.