Спорт Месси, у которого уже истек контракт с "Барселоной", определился со своим будущим

2021-07-11 11:00

Нападающий сборной Аргентины и каталонской "Барселоны" Лионель Месси продлит контракт со своей командой на 2 года после финала Кубка Америки.

Об этом сообщается в Twitter журналиста Фабрицио Романо.

Ожидается, что 34-летний Месси встретится с представителями клуба для оформления нового контракта после окончания Кубка Америки, аналога чемпионата Европы в Южной и Центральной Америке.

Сборная Аргентины пробилась в финал этого турнира, где сыграет с командой Бразилии. Встреча пройдет 11 июля, а начало трансляции намечено на 3:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что в "Барселоне" готовы расстаться с двумя футболистами ради переподписания контракта с Месси. Покинуть сине-гранатовых могут Самуэль Умтити и Миралем Пьянич.