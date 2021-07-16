Экономика НБУ назвал самые ходовые и наиболее невостребованные украинские банкноты

2021-07-16 14:23

По состоянию на июль 2021 года в наличном обращении Украины находилось 717,9 млн штук банкнот номиналом 200 гривен. Это составляет 24,4% от объема наличных. По данным НБУ, второй по распространенности была банкнота номиналом 500 гривен (638,7 млн штук или 21,7,7%).

Наиболее распространенной неожиданно стала монета номиналом 10 копеек (3,989 млрд штук или 29,0% от монет в обращении).

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 1000 гривен (73,8 млн шт. или 2,5% от общего количества банкнот в обращении), а монет - номиналом 10 гривен (48,2 млн шт. или 0,4% от общего количества монет в обращении).

Кроме того, в обращении остается 452,1 млн шт. "золотистых" одногривненвих монет. Они пока являются действительным платежным средством, ими можно свободно рассчитаться, но постепенно НБУ выводит их из обращения. Монеты, которые во время инкассации будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в обращение. Их место со временем будут занимать новые "серебристые" оборотные монеты.