Украина Штамп про прописку скасовано, Рада ухвалила закон про зміну місця реєстрації онлайн

2021-07-16 17:29

Верховна Рада у першому читанні ухвалила закон про зміну місця реєстрації онлайн. Рішення підтримав 251 депутат. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації. Цей документ остаточно скасує «штамп про прописку» та паперову довідку про місце проживання до ID-картки.

«Замість ходіння по декількох установах та місяців очікування – 10 хвилин на заповнення заяви та доба – на її опрацювання. Також реєстрація не впливатиме на життєві ситуації, зокрема, оформлення пенсії чи отримання медичної допомоги», 一 зазначено у повідомленні.

Для того, щоб скористатися цією послугою, потрібно на порталі Дія обрати пункт «Реєстрація місця проживання» та заповнити заяву.

Власник житла, зможе підтвердити запит та дозволити зареєструватися в житлі, яке внесено до реєстру нерухомого майна. Дані про нове місце проживання автоматично з’являться в реєстрі, а зняття з попереднього місця також відбудеться автоматично. Послуга буде надана протягом однієї доби.