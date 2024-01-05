Жизнь В УКРАЇНІ ЗРІС ПОДАТОК НА ПЕРШУ РЕЄСТРАЦІЮ АВТО - нові ставки та умови

2024-01-05 18:28

З січня 2024 року змінився розмір ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час першої державної реєстрації легкових автомобілів

Вартість легкового автомобіля визначається відповідно до договору купівлі-продажу, договору міни, довідки органів митної служби, акта експертної оцінки вартості чи інших документів, що підтверджують цю вартість.

Незалежно від того машина нова чи вживана, при першій реєстрації в Україні сплачується визначена вартість збору на обов’язкове державне пенсійне страхування

Розрахунки залежать від вартості легкового автомобіля без урахування податку на додану вартість: