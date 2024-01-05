Жизнь В УКРАЇНІ ЗРІС ПОДАТОК НА ПЕРШУ РЕЄСТРАЦІЮ АВТО - нові ставки та умови

2024-01-05 18:28

З січня 2024 року змінився розмір ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час першої державної реєстрації легкових автомобілів

Вартість легкового автомобіля визначається відповідно до договору купівлі-продажу, договору міни, довідки органів митної служби, акта експертної оцінки вартості чи інших документів, що підтверджують цю вартість.

Незалежно від того машина нова чи вживана, при першій реєстрації в Україні сплачується визначена вартість збору на обов’язкове державне пенсійне страхування

Розрахунки залежать від вартості легкового автомобіля без урахування податку на додану вартість:

  • не перевищує або дорівнює 499 620 грн — сплачується 3%
  • більше ніж 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн — сплачується 4%
  • більше ніж 878 120 грн — сплачується 5%
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Ремонт проседающих тоннелей на синей ветке киевского метро начнется не ранее лета 2024 года 2024-01-05 10:27
Украинцев предупредили о морозах до -20: синоптик назвала дату 2024-01-04 21:37