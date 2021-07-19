Спорт Роберто Де Дзерби признался, что первые дни в Шахтере выдались трудными, но поучительными

2021-07-19 13:02

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от работы в донецком клубе. Также он признался, что первые дни в стане "горняков" выдались трудными, но очень полезными.

"Сейчас я получаю отличный опыт в Шахтере. Все новое, а оно часто бывает чудесным. Конечно, есть определенные сложности, связанные с языком. Так что нам нужно дать новые идеи, методики. Даже мои игроки проходят через тренировки, которых у них раньше не было. Я получаю удовольствие, несмотря на все сложности".

Также Де Дзерби высказался о своем приходе в Шахтер.

"Я пришел сюда, ведь имею желание стать лучше. Хочу учиться, расти, узнать, каков футбол за пределами Италии, играть в еврокубках. Хочу понять, как стимулировать футболистов с разными привычками и менталитетом.

Кроме того, идеи Шахтера близки к моим, а это подтолкнуло к меня принятию предложения. Они видят футбол так, как и я. Главная цель - приносить результаты", - приводит слова Де Дзерби Calciomercato.

subscriber subscriber

Еще по теме

Защитник Шахтера получил приглашение в олимпийскую сборную Бразилии

2021-05-28 15:20

Главным тренером миланского "Интера" станет бывший форвард Симоне Индзаги

2021-05-28 14:07

Дарио Срна рассказал, как изменит Шахтер назначение главным тренером Роберто Де Дзерби

2021-05-26 12:04

"Шахтер" объявил о назначении нового главного тренера

2021-05-25 19:00

Еще новости в разделе "Спорт"

Роберто Де Дзерби признался, что первые дни в Шахтере выдались трудными, но поучительными

2021-07-19 13:02

Олимийцев в Токио разместят на картонных кроватях, которые не позволяют заниматься сексом

2021-07-18 11:30

В олимпийской деревне зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

2021-07-17 11:30

3 млн за "золото": в Украине назвали внушительные суммы за медали в Токио

2021-07-15 21:00
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Роберто Де Дзерби признался, что первые дни в Шахтере выдались трудными, но поучительными 2021-07-19 13:02
Олимийцев в Токио разместят на картонных кроватях, которые не позволяют заниматься сексом 2021-07-18 11:30
В олимпийской деревне зафиксирован первый случай заражения коронавирусом 2021-07-17 11:30
3 млн за "золото": в Украине назвали внушительные суммы за медали в Токио 2021-07-15 21:00