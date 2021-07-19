Спорт Роберто Де Дзерби признался, что первые дни в Шахтере выдались трудными, но поучительными

2021-07-19 13:02

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от работы в донецком клубе. Также он признался, что первые дни в стане "горняков" выдались трудными, но очень полезными.

"Сейчас я получаю отличный опыт в Шахтере. Все новое, а оно часто бывает чудесным. Конечно, есть определенные сложности, связанные с языком. Так что нам нужно дать новые идеи, методики. Даже мои игроки проходят через тренировки, которых у них раньше не было. Я получаю удовольствие, несмотря на все сложности".

Также Де Дзерби высказался о своем приходе в Шахтер.

"Я пришел сюда, ведь имею желание стать лучше. Хочу учиться, расти, узнать, каков футбол за пределами Италии, играть в еврокубках. Хочу понять, как стимулировать футболистов с разными привычками и менталитетом.

Кроме того, идеи Шахтера близки к моим, а это подтолкнуло к меня принятию предложения. Они видят футбол так, как и я. Главная цель - приносить результаты", - приводит слова Де Дзерби Calciomercato.