Украина Пожертвование от Госдепа. Что известно о вакцине "Модерна", которая впервые прибыла в Украину

2021-07-19 21:00

На выходных в Украину из США привезли первую партию дефицитной вакцины от коронавируса компании Moderna.

Два миллиона доз передали по глобальному механизму COVAX (гуманитарная помощь нуждающимся в вакцинах странам). Доставку вакцины поприветствовал Госдепартамент США и назвал ее "пожертвованием".

То есть приехала она в Украину бесплатно. При этом считается "Модерна" одной из лучших в мире.

Разбирались, что известно о вакцине, какие могут быть побочные эффекты и когда ее начнут колоть украинцам.

Принцип действия, эффективность, побочки

Препарат Moderna - это мРНК-вакцина, разработанная одноименной американской фармацевтической кампанией. Разработчики заявили, что ее эффективность против коронавируса 94,1%, а тяжелое течение болезни она предотвращает на 100%.

Вакцина хранится в виде полузамороженной суспензии при температуре -25... -15 в многодозовых флаконе. Флаконы можно хранить в холодильнике при температуре +2...-8 в течение 30 дней.

Вакцину вводят внутримышечно. Для полного курса нужно получить две дозы с интервалом в 28 дней. Колоть ее можно лицам от 18 лет.

Список возможных побочек после введения вакцины: повышение температуры, озноб, боль в мышцах, головная боль, покраснение в месте прививки, тошнота. Они должны пройти за 1-3 дня.

Также среди очень редких побочек зафиксировали воспаление сердца - миокардит и перикардит. Чаще у молодых мужчин. В отчете Европейского медицинского регулятора (EMA) говорится, что на 20 миллионов введенных доз Moderna были обнаружены 19 случаев миокардита и 19 перикардита. В результате погибли пять человек.

Также журнал New England Journal of Medicine писал о случаях кожных воспалений после введений данной вакцины, которые появлялись на восьмой день.

В США, где этой вакциной массово прививают население, сообщают, что ее нельзя вводить при сильной аллергии на элементы препарата. Поскольку этого никто не знает, лучше при аллергии посоветоваться с врачом.

Moderna входит в список одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). В этот перечень входят еще Pfizer, Johnson & Johnson и Vaxzevria (AstraZeneca).

То есть сертификат о вакцинации "Модерной" теоретически может облегчить въезд в некоторые страны ЕС. Также ее используют в таких странах, как США, Канада, Израиль.