Украина Зеленский позволил Укрзализныце купить 130 новых французских электровозов

2021-07-22 14:23

Президент Украины подписал закон О ратификации рамочного соглашения между правительствами Украины и Франции об официальной поддержке обновления парка грузовых электрических локомотивов АО Укразализныця №1607-IX, который Верховная Рада приняла 1 июля.

Как сообщает пресс-служба Владимира Зеленского, ратификация рамочного соглашения позволит Укрзализныця приобрести 130 электровозов (80 – двухсистемных, 50 – односистемных) со значительной локализацией производства в Украине.

Закупка локомотивов будет осуществляться за счет госбюджета и государственных внешних заимствований. При этом французская сторона предоставляет Украине официальную поддержку, предназначенную для финансирования проекта.

Согласно рамочному соглашению, официальная поддержка составляет не более 85% от общей суммы контрактов. Украинская компания, определенная правительством Украины, должна будет оплатить не менее 15% от общей суммы контрактов путем предварительной оплаты в пользу французского поставщика.

"Общая сумма официальной поддержки составляет 750 млн 125 тысяч евро и финансирует реализацию проекта. В частности, 350 млн евро будет составлять казначейская ссуда правительства Французской Республики, а 400 млн 125 тысяч евро – банковские ссуды, гарантированные Bpifrance Assurance Export (действует от имени правительства Французской Республики)", – говорится в сообщении.

Проект предусматривает приобретение во Франции товаров и услуг, а также приобретение украинских или иностранных товаров и услуг в пределах 50% от общей суммы контрактов.