Украина По 2 000 гривен на ребенка: у Зеленского анонсировали помощь многодетным семьям

2021-07-27 20:40

 

Перед новым учебным годом правительство Украины выделит помощь многодетным семьям. Они получат по 2 000 гривен на ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

"По инициативе Владимира Зеленского правительство готовит постановление к 1 сентября о выделении помощи малообеспеченным многодетным семьям. Понятно, что таким готовить детей к 1 сентября сложнее всего, поэтому чтобы облегчить им подготовку к учебному году правительство готов выделить по 2 000 на ребенка", - отметил Никифоров.

По его словам, планируется выделение около 300 млн гривен на 150 000 детей.

"Постановление проходит последние согласования, но она должна появиться очень быстро, чтобы деньги были уже в следующем месяце", - добавил пресс-секретарь.

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