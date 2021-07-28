Украина Арестованные в Борисполе Боинги выставили на продажу - известна стартовая цена

2021-07-28 13:02

Два арестованных самолета Boeing 737-500 и DC-9-83 (MD-83), которые находятся в аэропорту «Борисполь», продадут на аукционе 5 августа.

"Вашему вниманию два восстановленных на продажу арестованных пассажирских самолета Boeing" — сообщает Минюст Украины в Facebook.

Один из самолетов — Boeing 737-500, производитель Boeing Company, Seatlly (USA), 1990 года выпуска. Максимальное количество пассажиров — 114 человек. Максимальный взлетный вес - 60 555 кг. Стартовая цена: 26 785 000 грн.

Второй самолет — DC-9-83 (MD-83), производитель Mcdonnell Douglas-Boeing (USA), 1991 года выпуска. Максимальное количество пассажиров — 170 человек. Взлетный вес — 72 575 кг. Стартовая цена: 13 818 000 грн.