Курьезы Німця змусили прибрати статую з могили його батька за схожість з Гітлером

2021-07-29 13:43

Жителя німецької комуни Вайль-ім-Шенбух змусили прибрати статую, яку він встановив на могилі батька, так як вона дуже нагадувала Адольфа Гітлера.

Олівер встановив дерев’яну статую на могилі свого батька, який помер в 2013 році. Статуя зображала чоловіка з маленькими вусами, одягненого в футбольну форму з номером «88», повідомляє Times of Israel.

Та виявилося, що саме ці цифри радикали використовують замість нацистського привітання «Хайль Гітлер». Місцеві жителі поскаржилися на статую меру міста Вольфгангу Лалу.

Мер наказав прибрати скульптуру з кладовища. Однак адвокат Олівера заявив, що скульптура в пам’ять про померлого батька ніяк не пов’язана з нацистським вождем, а число «88» чоловік вибрав, так як його батько жив в будинку номер 88.

 

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Німця змусили прибрати статую з могили його батька за схожість з Гітлером 2021-07-29 13:43
фото Польская блогерша продала свою "цифровую любовь" почти за 7 миллионов 2021-07-27 14:00
В Индии 26-летняя девушка выстрелила себе в голову во время селфи 2021-07-27 13:05