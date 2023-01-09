ВОЙНА В Украине роССияне истратили до 88% иранских дронов: в ISW оценили запасы врага

2023-01-09 19:30

Российские войска исчерпали свой арсенал беспилотников иранского производства после того, как за последний месяц нарастили темпы атак украинских городов иранскими дронами-камикадзе.

Об этом информирует Институт изучения войны (ISW).

Российские войска израсходовали 88% своих запасов беспилотников Shahed-131/136, которые они пока получили от Ирана.

Согласно имеющейся информации, в распоряжении россии осталось 90 беспилотников иранского производства.

В последний месяц российские войска увеличили использование беспилотников Shahed во время атак на Украину, чтобы поддерживать темп своей кампании против украинской критической инфраструктуры без дальнейшего истощения запасов своих более ценных ракет.

Контракт россии с Ираном предусматривает, что он пошлет в рф дополнительно 1000 беспилотников Shahed. Российские войска, вероятно, смогут провести лишь несколько массированных атак беспилотников в Украине в ближайшее время, пока россия не получит от Ирана очередную поставку дронов, которые, как сообщается, будут снабжаться партиями от 200 до 300 единиц.