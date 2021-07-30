Спорт Вест Хэм всерьез заинтересовался защитником сборной Украины и Шахтера

2021-07-30 15:46

Защитник сборной Украины и донецкого Шахтера Николай Матвиенко может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Услугами украинского футболиста заинтересовался Вест Хэм. "Молотобойцы" рассматривают варианты усиления линии обороны.

Стоит отметить, что Вест Хэм уже около года следит за выступлением Матвиенко. Вероятно, окончательное решение было принято после завершения Евро-2020.

Напомним, после матча квалификации чемпионата мира-2022 авторитетный портал WhoScored традиционно выставляющий оценки участникам встречи, признал лучшим в составе "сине-желтых" защитника "Шахтера" Николая Матвиенко. 24-летний тогда футболист получил 7,7 балла.

Кроме того, лондонский клуб наблюдает за защитником Валенсии Муктари Диакаби. Представители Вест Хэма еще не определился с приоритетной целью.