Спорт Биологические часы не обманешь: Романчук получил серебрянную медаль и рассказал про свой успех

2021-08-01 12:30

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал серебряную медаль для Украины на Олимпийских играх в Токио и получил медаль из рук Сергея Бубки, рассказав, как себячувствует на втором месте.

Известно, что Романчук занял второе место в финальном заплыве на дистанции 1500 метров.

В комментарии "Суспільному" он подчеркнул, что доволен вторым местом, а также объяснил, почему не удалось выиграть золото.

"Доволен вторым местом, потому что для меня это необычная практика - соревноваться утром. У нас четыре утра, а в Америке - вечер. Это также сыграло большую роль. Таковы реалии нашей жизни, все были в одинаковых условиях. Я не могу сказать, что кто-то победил из-за того, что изменили расписание", - сказал Романчук.

Пловец подчеркнул, что он прилетел в Японию 12 июля, и организм немного успел привыкнуть к новому режиму, но "биологические часы никак не обманешь". При этом Романчук сказал, что "ему не на что жаловаться".

"Все были в одинаковых условиях, американец оказался сильнее. Я очень мотивирован на следующий сезон и олимпийский цикл, который будет меньшим. Будем готовиться к Парижу и параллельно показывать лучшие результаты", - добавил пловец.

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"Знал, что американец будет быстро финишировать, но я проплыл на свой максимум. Проплыть где-то лучше я бы не смог, сделал максимум. Есть серебро, есть медаль - я этим доволен", - также отметил Романчук.

Он выразил уверенность, что, если бы в Токио был еще один заплыв, он взял бы золото:

"У меня две медали - серебро и бронза. Был бы еще один заплыв - завоевал бы золото. К сожалению, его нет. Проанализируем с тренером выступление и ошибки. Будем их учитывать, двигаться дальше".

Серебряную медаль Романчуку вручил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.