ВОЙНА В Украине Украина получила $1,35 миллиарда от США: на что потратят деньги

2024-11-13 20:04


Украинский премьер поблагодарил американских партнеров за эту поддержку.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что государство получило 1,35 млрд дол. гранта от США.

Об этом глава правительства написал в Сети.

Шмыгаль заявил, что грантовые средства будут направлены на приоритетные гуманитарные и социальные программы.

Он добавил, что правительство США направило финансирование через Агентство по международному развитию (USAID) и в координации с Министерством финансов, Госдепартаментом страны.

Украинский премьер поблагодарил американских партнеров за эту поддержку.

"Наше правительство продолжает работу с союзниками для мобилизации необходимых финансовых ресурсов в этом и следующем году", — добавил Шмыгаль.

К слову, как объяснила ранее народная депутат Нина Южанина, госбюджет Украины на 2025 год составлен с предположением, что западные партнеры продолжат покрывать всю гражданскую часть расходов. Если же помощь остановится, то будет нечем финансировать эти расходы.

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