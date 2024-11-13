Украина получила $1,35 миллиарда от США: на что потратят деньги

Украинский премьер поблагодарил американских партнеров за эту поддержку.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что государство получило 1,35 млрд дол. гранта от США.
Об этом глава правительства написал в Сети.
Шмыгаль заявил, что грантовые средства будут направлены на приоритетные гуманитарные и социальные программы.
Он добавил, что правительство США направило финансирование через Агентство по международному развитию (USAID) и в координации с Министерством финансов, Госдепартаментом страны.
Украинский премьер поблагодарил американских партнеров за эту поддержку.
"Наше правительство продолжает работу с союзниками для мобилизации необходимых финансовых ресурсов в этом и следующем году", — добавил Шмыгаль.
К слову, как объяснила ранее народная депутат Нина Южанина, госбюджет Украины на 2025 год составлен с предположением, что западные партнеры продолжат покрывать всю гражданскую часть расходов. Если же помощь остановится, то будет нечем финансировать эти расходы.