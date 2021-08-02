Украина На Украину надвигаются ураганы с градом и грозами: где ждать разгула стихий

2021-08-02 16:40

 

В понедельник, 2 августа, в западных, северных и центральных регионах Украины ожидаются грозы ближе к полудню, с возможным выпадением града. Объявлен желтый уровень опасности.

Об этом свидетельствуют данные "Украгидрометцентра".

По информации метеорологов, в Украине выпадет град и ожидаются шквалы ветра 15-20 м / с. Погода останется сухой только в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.

Пресс-служба ГСЧС также опубликовала предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Украины.

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Обнародована программа празднования 30-летия независимости Украины 2021-08-02 16:20