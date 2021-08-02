На Украину надвигаются ураганы с градом и грозами: где ждать разгула стихий

В понедельник, 2 августа, в западных, северных и центральных регионах Украины ожидаются грозы ближе к полудню, с возможным выпадением града. Объявлен желтый уровень опасности.
Об этом свидетельствуют данные "Украгидрометцентра".
По информации метеорологов, в Украине выпадет град и ожидаются шквалы ветра 15-20 м / с. Погода останется сухой только в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.
Пресс-служба ГСЧС также опубликовала предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Украины.