Украина На Украину надвигаются ураганы с градом и грозами: где ждать разгула стихий

2021-08-02 16:40

В понедельник, 2 августа, в западных, северных и центральных регионах Украины ожидаются грозы ближе к полудню, с возможным выпадением града. Объявлен желтый уровень опасности.

Об этом свидетельствуют данные "Украгидрометцентра".

По информации метеорологов, в Украине выпадет град и ожидаются шквалы ветра 15-20 м / с. Погода останется сухой только в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.

Пресс-служба ГСЧС также опубликовала предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Украины.