Мир Серийный папа: 82-летний канадский доктор оплодотворил своим биоматериалом более двухсот женщин

2021-08-03 13:05

В канадской Оттаве более двухсот пострадавших женщин подали иск против врача-репродуктолога 82-летнего Нормана Барвина.

Инициатором коллективного иска стала его 25-летняя биологическая дочь Ребекка Диксон, которой с возрастом поставили диагноз – непереносимость глютена и которого нет ни у кого в ее семье.

Желая найти причину своего недуга Диксон запросила образец ДНК своих родителей у репродуктолога. Барвин ей отказал. Тогда Ребекка заподозрила неладное и поделилась своими опасениями с девушкой по имени Кэт — дочкой еще одной пациентки того же врача. У Кэт оказался схожий диагноз.

“Когда Ребекка сравнила свою ДНК с биоматериалом Кэт — девушки были единокровными сестрами”, — пишет издание.

Позже девушка убедила Нормана провести тест. Оказалось, врач был отцом обеих девушек. После этого Реббека стала искать пациентов врача. Она инициировала коллективный иск к Барвину. Всего против репродуктолога выступили около ста из 226 пострадавших — дети пар, обратившихся за лечением. Теперь они не знают, кто их биологические отцы на самом деле. Так как выяснилось, что доктор использовал не ту сперму, которую указывал во время оплодотворения. Также выяснилось, что 17 человек — биологические дети самого репродуктолога.

“Пострадавших может быть больше. При медицинском вмешательстве Барвина успешнородилидетей примерно 500 женщин”, — отметило издание.

Теперь пострадавшие требуют материальной компенсации от врача. Если суд примет их сторону, репродуктолог должен будет выплатить им всем около 10 миллионов долларов.