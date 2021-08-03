На Олимпиаде в Токио зафиксирован третий случай допинга - отстранен грузинский спортсмен

Грузинский толкатель ядра Беник Абрамян отстранен от участия в Олимпийских играх в Токио из-за нарушения антидопинговых правил.
Как сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования, это третий случай допинга на Олимпиаде в Токио.
Отмечается, что в допинг-пробе атлета, которую он сдал 31 июля, были обнаружены дегидрохлорметил-тестостерон, метандиенон и тамоксифен.
Абрамян должен был выступить на Олимпиаде 3 августа. 36-летний спортсмен временно отстранен и имеет право запросить вскрытие пробы Б.