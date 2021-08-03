Спорт На Олимпиаде в Токио зафиксирован третий случай допинга - отстранен грузинский спортсмен

2021-08-03 14:52

Грузинский толкатель ядра Беник Абрамян отстранен от участия в Олимпийских играх в Токио из-за нарушения антидопинговых правил. 

Как сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования, это третий случай допинга на Олимпиаде в Токио.

Отмечается, что в допинг-пробе атлета, которую он сдал 31 июля, были обнаружены дегидрохлорметил-тестостерон, метандиенон и тамоксифен.

Абрамян должен был выступить на Олимпиаде 3 августа. 36-летний спортсмен временно отстранен и имеет право запросить вскрытие пробы Б.

 

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