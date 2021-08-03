Экономика Каким будет курс гривны в августе: два сценария

2021-08-03 20:40

Курс гривны в августе имеет два сценария из-за невысокой деловой активности в период отпусков и появления нового штамма коронавируса "Дельта".

Об этом сообщает UBR.

"Если говорить о среднем курсе, в зависимости от упомянутых факторов, то он составит где-то 27-27,02 грн/$", – прогнозирует аналитик инвесткомпании Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Но аналитик TeleTrade Сергей Родлер считает, что потенциал для дальнейшего укрепления гривны выглядит ограниченным, так что покупка иностранной валюты, в частности, доллара, особенно на текущих отметках, имеет смысл. Он ожидает курс гривны вблизи 27,5-28 грн/$. То есть на целую гривну больше.