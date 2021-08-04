Спорт Борец Беленюк принес Украине первое золото Олимпиады в Токио

2021-08-04 17:00

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом Токио.

Беленюк выступал в весовой категории до 87 кг, а в финале встречался с венгром Виктором Лоринцем, который является первым номером мирового рейтинга.

В решающей схватке венгр взял первый балл, но украинец в итоге победил - 5:1.

Накануне украинец в первой схватке победил действующего чемпиона Европы из Сербии Зураба Датунашвили - 3:1.

В четвертьфинале Беленюк одолел алжирца Башира Си Азира благодаря последнему активному действию при равном счете 1:1. В полуфинале украинец уверенно разобрался с хорватом Иваном Гуклеком - 7:1.

Стоит отметить, что на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Беленюк также дошел до финала, в котором потерпел поражение и стал серебряным призером.

Для Украины это первая золотая медаль на Олимпиаде в Токио. Также украинские олимпийцы завоевали две серебряные награды и шесть бронзовых.