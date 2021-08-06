Пожары в Турции: огонь прорывается к ТЭС, которая обеспечивает электричеством курортный Бодрум

В турецкой провинции Мугла лесные пожары подбираются к ТЭС, которая обеспечивает электричеством курортный Бодрум, сообщили информагентства со ссылкой на мэра Миласа Мухаммета Стамбула.
Ранее спасателям удалось предотвратить возгорание на угольной электростанции Кемеркей.
"Пожар стал угрозой для высоковольтных линий. Огонь движется по направлению к ТЭС Еникьой. Если пожар охватит этот регион, подача электроэнергии в Милас и Бодрум может быть прекращена", - сказал Стамбул.
Начата эвакуация ближних к ТЭС поселков, в частности Гюрджегиз и Байир.
Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сегодня заявил о локализации всех пожаров в районе курортного Мармариса. Он отметил, что цель Турции "принять в этом году 25 млн туристов и получить доход в $20 млрд осталась неизменной", несмотря на пожары.