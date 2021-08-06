Мир Пожары в Турции: огонь прорывается к ТЭС, которая обеспечивает электричеством курортный Бодрум

2021-08-06 19:28

В турецкой провинции Мугла лесные пожары подбираются к ТЭС, которая обеспечивает электричеством курортный Бодрум, сообщили информагентства со ссылкой на мэра  Миласа Мухаммета Стамбула.

Ранее спасателям удалось предотвратить возгорание на угольной электростанции ​​Кемеркей.

"Пожар стал угрозой для высоковольтных линий. Огонь движется по направлению к ТЭС Еникьой. Если пожар охватит этот регион, подача электроэнергии в Милас и Бодрум может быть прекращена", - сказал Стамбул.

Начата эвакуация ближних к ТЭС поселков, в частности Гюрджегиз и Байир.

Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сегодня заявил о локализации всех пожаров в районе курортного Мармариса. Он отметил, что цель Турции "принять в этом году 25 млн туристов и получить доход в $20 млрд осталась неизменной", несмотря на пожары.

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