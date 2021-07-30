Мир фото + видео Масштабные пожары в Турции: в район Манавгата отправлены пожарные самолеты ГСЧС Украины

2021-07-30 12:05

Два пожарных самолета ГСЧС Украины в пятницу 30 июля вылетели в Турцию для тушения очагов лесных пожаров около Манавгата (провинция Анталия) и распространились на территорию провинций Стамбул, Кайсери, Коджаэли, Адана, Стамбул и Измир.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии.

.

Общая площадь пожаров в Турции составляет более 1,5 тыс. В результате пожаров 4 человека погибли и 183 человека пострадали, из них 58 человек госпитализированы. Повреждены сотни домов и других строений.