Жизнь В Украине регламентировали условия работы на удаленке - Рада изменила КЗОТ

2025-03-29 13:34

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно совершенствования правового регулирования отдельных вопросов надомной и дистанционной работы, сообщает Укринформ.

Законопроект №10164-1 поддержали 295 народных депутатов. Закон регламентирует, что по согласованию с работодателем работник может работать на условиях надомной работы в случае обучения его ребенка в возрасте до 14 лет в учреждении общего среднего образования в дистанционной форме.

В случае необходимости направления работника, который выполняет работу дистанционно, в служебную командировку работник обязан уведомить работодателя о своем местонахождении любым удобным способом, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Особенности направления такого работника в командировку устанавливаются трудовым договором о дистанционной работе.