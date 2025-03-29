Жизнь В Украине регламентировали условия работы на удаленке - Рада изменила КЗОТ

2025-03-29 13:34

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно совершенствования правового регулирования отдельных вопросов надомной и дистанционной работы, сообщает Укринформ.

Законопроект №10164-1 поддержали 295 народных депутатов. Закон регламентирует, что по согласованию с работодателем работник может работать на условиях надомной работы в случае обучения его ребенка в возрасте до 14 лет в учреждении общего среднего образования в дистанционной форме.

В случае необходимости направления работника, который выполняет работу дистанционно, в служебную командировку работник обязан уведомить работодателя о своем местонахождении любым удобным способом, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Особенности направления такого работника в командировку устанавливаются трудовым договором о дистанционной работе.

subscriber subscriber

Еще по теме

TikTok станет недоступным после 22.00 для пользователей возрастом до 16 лет

2025-03-15 14:36

В Чехии украинских беженцев будут брать на работу в полицию

2024-12-06 12:29

роССия разработала план уничтожения украинцев еще до начала войны – Буданов

2024-11-24 13:30

Перевод военных через "Армія+": как будет работать механизм

2024-11-13 19:15

Еще новости в разделе "Жизнь"

В Украине регламентировали условия работы на удаленке - Рада изменила КЗОТ

2025-03-29 13:34

На Закарпатье задержан 78-летний пенсионер, переправлявший уклонистов в Словакию

2025-03-27 14:37

Правоохранительные органы готовят запрос об экстрадиции одного из бывших руководителей FOREX MMCIS group Юты Романченко из ОАЭ в Украину?

2025-03-27 09:58

Киевлянина приговорили к 4 годам тюрьмы за ложное сообщение о подготовке подрыва Южного моста

2025-03-27 09:31
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

В Украине регламентировали условия работы на удаленке - Рада изменила КЗОТ 2025-03-29 13:34
На Закарпатье задержан 78-летний пенсионер, переправлявший уклонистов в Словакию 2025-03-27 14:37
Правоохранительные органы готовят запрос об экстрадиции одного из бывших руководителей FOREX MMCIS group Юты Романченко из ОАЭ в Украину? 2025-03-27 09:58
Киевлянина приговорили к 4 годам тюрьмы за ложное сообщение о подготовке подрыва Южного моста 2025-03-27 09:31