Украина Главой полиции Киева назначен экс-главный коп Полтавской области Иван Выговский

2021-08-11 15:23

Новым главой Национальной полиции города Киева назначили бывшего начальника полиции Полтавской области Ивана Выговского, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Глава МВД Денис Монастырский 11 августа представил Выговского в новой должности. Он отметил, что от нового главы полиции Киева ожидает усиления внимания на обеспечение общественной безопасности, тем более в преддверии 30-й годовщины независимости Украины.

Также Монастырский поблагодарил экс-главу полиции столицы Андрея Крищенко за более чем пять лет работы в должности.

Выговский родился 26 марта 1980 в Житомирской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности следователя Очаковского горрайонного отдела УМВД Украины в Николаевской области. В 2003 году закончил Национальный университет внутренних дел Украины. С 2015 по 2016 год работал начальником Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. С 2016-го занимал должность заместителя начальника Главного управления – начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области. С 14 февраля 2020 назначен на должность начальника ГУНП в Полтавской области.

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