Спорт «ПСЖ» решил сменить Мбаппе на Роналду

2021-08-12 19:40

 

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи запланировал замену одного звёздного нападающего на другого.

Как сообщает AS, в парижском клубе смирились с тем, что Килиан Мбаппе не станет продлевать контракт, истекающий следующим летом. Тем не менее, 22-летнего футболиста не отпустят в нынешнее трансферное окно, поскольку это не вопрос денег. Ожидается, что через год Килиан присоединится к мадридскому «Реалу» на правах свободного агента.

На место Мбаппе глава «ПСЖ» намерен заполучить Криштиану Роналду, у которого к тому моменту закончится соглашение с «Ювентусом». 36-летний португалец также перейдёт в команду бесплатно, если не считать подъёмные и агентские выплаты.

Ранее «ПСЖ» подписал свободным агентом Лионеля Месси, который не смог продлить договор с «Барселоной» из-за финансового регламента испанской Примеры и проблем каталонского клуба.

 

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Спорт

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