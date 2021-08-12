Спорт Ребров прокомментировал слухи о назначении на пост главного тренера сборной Украины

2021-08-12 21:40

Тренер отметил, что связан действующим контрактом с клубом "Аль-Айна". По предварительной информации, клуб из ОАЭ не планирует отпускать наставника.

Украинский тренер Сергей Ребров, который сейчас тренирует клуб "Аль-Айна" из Объединённых Арабских Эмиратов, заявил, что готов возглавить национальную сборную, но связан действующим контрактом с азиатской командой.

Об этом сообщила пресс-служба арабского клуба.

"Я был бы, безусловно, счастлив, если бы взялся тренировать сборную своей страны, но у меня есть контракт, и в случае, если клуб решит, что я должен уйти, то я обязательно возьму на себя задачу тренировать национальную команду моей страны" - рассказал Ребров в комментарии клубному сайту.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ребров возглавит украинскую сборную уже 12 августа. Вместе с тем, у тренера действует контракт с "Аль-Айном" и клуб из ОАЭ не планирует отпускать наставника.

Контракт Андрея Шевченко с национальной командой истёк в августе 2021 года. Несмотря на опцию с возможностью продолжения контракта, наставник решил уйти с поста главного тренера сборной Украины. По данным СМИ, к такому решению привело сокращение зарплат тренерскому штабу в два раза.