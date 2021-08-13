Мир Ученые доказали, что правильное сочетание силовых и аэробных упражнений на треть снижает риски рака

2021-08-13 20:34

Команда ученых из Федерального университета Сан-Паулу выяснила, какой тип и интенсивность физических нагрузок снижают риск рака на треть. 

Как  пишет EurekAlert, анализ экспертов основывается на изучении 12 исследований с участием почти 1,3 млн человек продолжительностью наблюдений от 6 до 25 лет.

“Выяснилось, что сочетание силовых и аэробных упражнений дает наилучший результат и снижает общие риски и смертность от рака на 28%”, - говорят ученые.

Если же заниматься лишь силовыми видами спорта, те снижают риск заболеть онкологией на 14%. Медики предупреждают, что для эффективности следует заниматься минимум два раза в неделю.

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Великобритания срочно эвакуирует сотрудников своего посольства в Афганистане 2021-08-13 11:20