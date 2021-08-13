Только вернувшийся с Олимпиады в Токио с золотой медалью олимпийский чемпион по борьбе в греко-римском стиле Жан Беленюк рассказал, что в центре Киева неизвестные фактически напали на него, пытаясь спровоцировать на драку.
Об этом 30-летний спортсмен и народный депутат Украины от фракции президентской политсирлы Слуга народа написал на своих страницах в Instagram и Facebook.
По словам Беленюка, к нему подошли неизвестные и пытались спровоцировать конфликт, выкрикивая расистские фразы – "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?" и "вали в Африку".
Спортсмен говорит, что до драки дело не дошло – и с ним все в порядке. Однако он недоумевает, нормально ли такое в европейском государстве, насколько безопасно может чувствовать себя олимпийский чемпион в родном городе, и какие критерии патриотизма для него, украинца, существуют.
Также он задал подписчикам ряд, вероятно, риторических вопросов: "Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?! 2. Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей Родине и в родном городе?! 3. И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые готовы положить жизнь для ее прославления?!" - написал нардеп.
Напомним, что по итогам Олимпийских игр в Токио сборная Украины выиграла только одну золотую медаль, благодаря успешному выступлению Жана Беленюка в греко-римской борьбе (до 87 кг). После выигранного золота Беленюк не сдерживал слез на флеш-интервью: он рассказал, что за три недели до старта Олимпиады получил серьезную травму и был в шаге от того, чтобы отказаться от выступлений в Токио.