Спорт фото Олимпийский чемпион и депутат Жан Беленюк получил наградной пистолет Макарова и новое звание

2021-08-18 11:05

В Министерстве обороны поздравили армейских олимпийцев, спортсмены получили награды и ценные подарки.

Министр обороны Андрей Таран отметил, что на Олимпиаде в Токио Украину представляло 158 спортсменов, среди которых - 60 атлетов из ВСУ. И именно они, подчеркнул глава военного ведомства, завоевали больше всего медалей: 10 из 19, в частности, одну золотую, четыре серебряных и пять бронзовых.

"Наши воины на передовой удерживают высоты и позиции. Вы берете спортивные высоты и достигаете новых чемпионских результатов. На передовой и во время соревнований - мы делаем одно дело ради Украины", - сказал Таран.

Во время мероприятия министр поздравил борца греко-римского стиля Жана Беленюка, завоевавшего для Украины "золото", с получением очередного воинского звания "старший лейтенант".

Также Таран наградил Беленюка поощрительным отличием Министерства обороны Огнестрельное оружие - пистолетом ПМ.

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