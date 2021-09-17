Украина Жан Беленюк пояснил, почему было закрыто дело против его обидчиков

2021-09-17 09:01

Олимпийский чемпион и депутат Верховной Рады Жан Беленюк заявил на ТВ, что с молодыми людьми, которые выкрикивали расистские оскорбления в его адрес, провели работу в организации к которой они причастны.

Он сообщил, что через несколько дней после инцидента к нему через представителя фракции "Слуга Народа" обратились представители организации, которые, по их словам, знают, кто выкрикивал расистские оскорбления в адрес Беленюка.

"Они провели с ними соответствующую работу, и для того, чтобы не навлечь тень на ту организацию, мы пожали руки. Для меня этот конфликт исчерпан", - сказал Беленюк.

Политик также добавил, что представители организации, с которыми он встречался, знают, что среди них есть небольшой процент людей с праворадикальными взглядами. Спровоцировать виновных, как отметил Беленюк, могли фото, где спортсмен стоит рядом с российской пропагандисткой Скабеевой после Олимпиады в Рио.

Беленюк отметил, что не стал продолжать это дело из-за стремления людей исправить ситуацию.