На дорогах Украины появятся новые дорожные знаки

В Украине с 1 ноября 2021 года вступает в силу новый государственный стандарт дорожных знаков.
Новый ДСТУ 4100:2021 «Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения» разработан ГП «ГосдорНИИ» в сотрудничестве с дизайнерами объединения «Агенти змін».
Основные новшества ДСТУ 4100:2021:
компоновка дорожных знаков индивидуального проектирования по новому принципу;
написание текста с большой буквы;
новая форма стрелок;
для обозначения центра населенного пункта и реки используются символы европейского образца;
- определены четкие пропорции и расстояния между элементами, в зависимости от размера большой буквы, которая выбирается исходя из места установки знака и категории дороги;
- предусмотрена транслитерация названий населенных пунктов;
- новое обозначение диагональных пешеходных переходов и новая табличка для островков безопасности;
- новые знаки и таблички к дорожным знакам для развития велоинфраструктуры;
- новый алгоритм размещения знаков на одной опоре во избежание их неоднозначной трактовки, а также новый раздел по размещению знаков на щитах и фоновых щитах.