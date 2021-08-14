Украина На дорогах Украины появятся новые дорожные знаки

2021-08-14 10:30

 

В Украине с 1 ноября 2021 года вступает в силу новый государственный стандарт дорожных знаков.

Новый ДСТУ 4100:2021 «Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения» разработан ГП «ГосдорНИИ» в сотрудничестве с дизайнерами объединения «Агенти змін».

Основные новшества ДСТУ 4100:2021:

компоновка дорожных знаков индивидуального проектирования по новому принципу;

написание текста с большой буквы;

новая форма стрелок;

для обозначения центра населенного пункта и реки используются символы европейского образца;

- определены четкие пропорции и расстояния между элементами, в зависимости от размера большой буквы, которая выбирается исходя из места установки знака и категории дороги;

- предусмотрена транслитерация названий населенных пунктов;

- новое обозначение диагональных пешеходных переходов и новая табличка для островков безопасности;

- новые знаки и таблички к дорожным знакам для развития велоинфраструктуры;

- новый алгоритм размещения знаков на одной опоре во избежание их неоднозначной трактовки, а также новый раздел по размещению знаков на щитах и ​​фоновых щитах.

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На дорогах Украины появятся новые дорожные знаки 2021-08-14 10:30