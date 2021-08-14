Украина Медовый Спас 2021: что за день, как выбрать вкусный мед и что нельзя делать

2021-08-14 12:00

Православные христиане в субботу, 14 августа, отмечают Медовый Спас.

Что это за праздник?

Спас — это сокращенная форма слова Спаситель, поэтому под словом Спас подразумевается Иисус Христос. Спасами у православных принято называть летние праздники, которые посвящены Христу.

В народе праздник Медового Спаса получил свое название, так как соты в ульях к середине августа обычно были заполнены и пасечники приступали к сбору меда. В храмах происходило его освящение в благодарность Богу за урожай.

Считается, что такой мед обладает большой целительной силой.

Приметы и традиции

Очень много примет связано с Медовым Спасом. Например, согласно поверьям, только с 14 августа можно начинать сеять озимые культуры, а если это сделать раньше, то они не взойдут.

К этому дню как раз созревает мак, поэтому было принято делать с ним различную выпечку. Считалось, что мак, собранный 14 августа, также обладает целебными свойствами.

Люди во время Спаса обязательно купались. При этом раньше Спас считался началом осени, так как с этого дня тепло идет на спад, ночи становятся холодными, а вода в водоемах уже не нагревается так, как летом. Поэтому купания после 14 августа были запрещены.

Что запрещено в Медовый Спас?

Медовый Спас — является первым днем Успенского поста, поэтому с 14 августа тем, кто постится, нельзя есть мясо, жирную еду и пить алкоголь.

Шумные гулянья в этот день устраивать не принято, ведь пост — момент единения с Богом.

В этот день не принято было работать в поле и дома, этот день старались провести с близкими.

Как выбирать мед?

При выборе меда надо обращать внимание на цвет, запах и консистенцию. В зависимости от происхождения цвет меда может варьироваться от почти белого до янтарного.

Натуральный цветочный мед высокого качества должен быть бесцветным или белым с янтарным оттенком или иметь желтый, коричневый, бурый оттенок, говорят в Роспотребнадзоре.

Самый светлый мед — акациевый, с еле заметным кремовым оттенком. Преобладающим цветом меда является желтый, реже темно-коричневый доходящий до зеленого оттенка.

Мед может быть жидким и затвердевшим, при кристаллизации. В жидком состоянии он остается максимум месяц после сбора, после этого основные составляющие меда — сахара — начинаются превращаться в кристаллы.

Качественный мед, по мнению специалистов, не должен быть слишком жидким. Его идеальное состояние — тянущееся.

Натуральный мед следует хранить в помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей.