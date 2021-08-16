Спорт Барселона провела первый официальный матч без Месси, мощно разгромив Реал Сосьедад

2021-08-16 13:14

Каталонская Барселона одержала уверенную победу над Реал Сосьедадом в матче первого тура чемпионата Испании. Встреча прошла на Камп Ноу и завершилась со счетом 4:2 в пользу каталонцев.

В составе победителей дубль оформил Мартин Брайтвейт, еще по одному мячу на счету Жерара Пике и Серхи Роберто. У гостей отличились Хулен Лобете и Микель Оярсабаль.

Отметим, что для каталонского клуба это была первая официальная игра после ухода звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси. Форвард не смог продлить контракт с Барселоной и перебрался в ПСЖ.

Следующий матч команда Рональда Кумана проведет 21 августа. В этот день каталонцы встретятся с Атлетико из Бильбао.

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