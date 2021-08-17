Спорт Усик – Джошуа: букмекеры изменили коэффициенты на бой

2021-08-17 22:00

Британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) утвердился в качестве фаворита поединка против Александра Усика (18-0, 13 КО). Мегафайт состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в субботу, 25 сентября.

Букмекеры внесли изменения в котировки на противостояние. Если ранее ставки на победу чемпиона принимались с коэффициентом 1,44, то теперь индекс опустился до 1,40.

В свою очередь на успех украинского боксера предлагается индекс 3,00 (было 3,30). Показатели на ничейный исход изменились с 21,00 на 19,00.

Кроме того, аналитики практически уверены в том, что бой завершиться досрочной победой одного из боксеров. Ставки на это событие принимаются с коэффициентом 1,61.

Напомним, изначально Джошуа должен был подраться с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Фьюри, обязали в третий раз выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1, 41 КО).