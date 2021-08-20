Экономика Зеленский назвал сумму, которую ежегодно будет терять Украина после запуска Северного потока-2

2021-08-20 21:36

Время, необходимое для полноценного запуска российского газопровода Северный поток-2 Украина будет использовать для защиты своих интересов и энергетической безопасности.

"Даже если до полного завершения Северного потока-2 остается один процент работ. Одно дело – построить газопровод, а другое – запустить его, на это нужно время… Мы используем время для защиты собственных интересов", – сказал Зеленский  в интервью, сообщает пресс-служба главы государства.

Он добавил, что необходимо соблюдать нормы международного права и международные энергетические стандарты.

Глава государства подчеркнул, даже после окончания строительства газопровода есть вероятность, что он не заработает.

Зеленский отметил, что Украина потеряет от прекращения транзита газа через свою территорию около двух миллиардов долларов в год. Также может пострадать рядовой украинец из-за роста цен на газ, поскольку по трубопроводу через территорию страны будет транспортироваться меньше топлива.

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